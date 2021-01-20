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  • 13 январь 2021 10:07
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Южная Корея ускорит Соглашение о свободной торговле с Узбекистаном

Южная Корея ускорит Соглашение о свободной торговле с УзбекистаномЮжная Корея ускорит работу по заключению Соглашения о свободной торговле (ССТ) с Узбекистаном. Об этом в новогоднем обращении в понедельник заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает Gazeta.uz.

 

«Мы расширим обмены и сотрудничество со странами-партнёрами по „Новой Южной" и „Новой Северной политике" путём ускорения переговоров о ССТ с Филиппинами, Камбоджей и Узбекистаном», — сказал он.

 

В конце июля прошлого года в Сеуле прошли общественные слушания касательно Соглашения о свободной торговле между двумя странами. До этого странами были проведены совместные исследования по целесообразности заключения такого соглашения. В сентябре сообщалось, что Южная Корея завершает внутренние процедуры по подготовке соглашения, после которого страны начнут официальные переговоры.

 

Южная Корея занимает четвёртое место в списке главных внешнеторговых партнёров Узбекистана. В 2019 году объем товарооборота двух стран, по данным Госкомстата, составил 2,755 млрд долларов (импорт — 2,661 млрд долларов, экспорт — 93,6 млн долларов), в январе-сентябре 2020 года — 1,599 млрд долларов (импорт — 1,565 млрд, экспорт — 34,1 млн). Для Южной Кореи Узбекистан в 2019 году был 35-м крупнейшим направлением экспорта.


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