Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Кыргызстана, а также успешным проведением референдума по изменению Конституции, сообщает Podrobno.uz

11 января, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с избранным президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

"В начале беседы глава нашего государства искренне поздравил Садыра Жапарова с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана. Была выражена уверенность, что итоги важнейших политических мероприятий заложат прочную основу для обеспечения стабильности, повышения благосостояния населения и устойчивого развития страны", – отметили в пресс-службе Мирзиёева.

В свою очередь, Садыр Жапаров выразил благодарность президенту и многонациональному народу Узбекистана за оказываемое содействие братскому Кыргызстану в преодолении последствий современных вызовов и борьбе с распространением пандемии коронавируса.

В ходе телефонного разговора рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

Подчеркнуто, что этот год должен стать периодом дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства, их наполнения качественно новым содержанием.

Особо отмечена важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей по углублению многопланового сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана.

Речь идет прежде всего о результативности совместной работы по делимитации Государственной границы, наращивании объемов товарооборота, усилении кооперации в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, расширении межрегиональных контактов и гуманитарного обмена, практической реализации региональных проектов по развитию эффективных транспортных коммуникаций и других аспектах.

Достигнута договоренность об активизации деятельности межправительственных комиссий, а также проведении ряда мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества.

Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций и региональных структур.