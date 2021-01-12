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  • 12 январь 2021 9:53
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МВД предупредило тиктокеров об ответственности

МВД предупредило тиктокеров об ответственностиМинистерство внутренних дел предупредило авторов видеороликов в социальной сети TikTok об ответственности за нарушение спокойствия граждан и общественного порядка. С видеообращением от имени МВД выступил его пресс-секретарь Шохрух Гиясов.

 

В последнее время наблюдается «нехорошая тенденция», когда граждане, особенно молодёжь, для привлечения к себе внимания выкладывают в TikTok различные видео, где они «не только откровенно дурачатся, но и нарушают общественный порядок», отметил он.

 

«Уважаемые молодые люди, а также их родители, ваше безразличие к распущенности, издевательству над правилами поведения в обществе со стороны ваших близких не означает, что мы будем с этим мириться», — заявил Шохрух Гиясов.

 

Он напомнил, что нарушение спокойствия граждан и общественного порядка квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается арестом до 15 суток.

 

«Предупреждаем, контролируйте своё поведение, не вступайте в конфликт с законом», — призвал пресс-секретарь МВД.


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