МВД предупредило тиктокеров об ответственности

Министерство внутренних дел предупредило авторов видеороликов в социальной сети TikTok об ответственности за нарушение спокойствия граждан и общественного порядка. С видеообращением от имени МВД выступил его пресс-секретарь Шохрух Гиясов.

В последнее время наблюдается «нехорошая тенденция», когда граждане, особенно молодёжь, для привлечения к себе внимания выкладывают в TikTok различные видео, где они «не только откровенно дурачатся, но и нарушают общественный порядок», отметил он.

«Уважаемые молодые люди, а также их родители, ваше безразличие к распущенности, издевательству над правилами поведения в обществе со стороны ваших близких не означает, что мы будем с этим мириться», — заявил Шохрух Гиясов.

Он напомнил, что нарушение спокойствия граждан и общественного порядка квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается арестом до 15 суток.

«Предупреждаем, контролируйте своё поведение, не вступайте в конфликт с законом», — призвал пресс-секретарь МВД.