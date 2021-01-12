Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 7 странами

Ранее ограничения вводились с 21 декабря по 10 января, в том числе в отношении Германии, из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.
Напомним, что гражданам названных стран и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавшим указанные государства в течение последних 14 дней, запрещён въезд в Узбекистан в период действия ограничения.
Граждане Узбекистана и лица без гражданства, проживающие в стране, находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или в отеле.