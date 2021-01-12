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  • 12 январь 2021 9:51
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Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 7 странами

Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 7 странами

Узбекистан продлил ограничения на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 февраля, говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с учётом сохранения сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.

 

Ранее ограничения вводились с 21 декабря по 10 января, в том числе в отношении Германии, из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.

 

Напомним, что гражданам названных стран и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавшим указанные государства в течение последних 14 дней, запрещён въезд в Узбекистан в период действия ограничения.

 

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, проживающие в стране, находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или в отеле.

 

ИСТОЧНИК


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