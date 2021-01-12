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  • 12 январь 2021 9:41
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Первый день Недели киноискусства завершился премьерой фильма "Я не террорист"

Первый день Недели киноискусства завершился премьерой фильма "Я не террорист"В рамках Недели национального киноискусства во Дворце творчества молодежи состоялась грандиозная премьера художественного фильма «Я не террорист», сообщает «Даракчи».

 

Лента снятакинокомпаниями "Mir Ali cinema” и "Iskandariy visual” по заказу Национального агентства «Узбеккино» совместно со Службой государственной безопасности Республики Узбекистан.

 

«Я не террорист. История моей смерти» - остросюжетная военная драма, основанная на реальных событиях. В нем рассказывается о трагической судьбе тех, кто примкнул к террористическим группировкам.

 

Автор и режиссер фильма - Мухаммад Али Искандаров, оператор Хусан Атабаев, художник-постановщик Бахриддин Шамсутдинов, композитор Джасур Бадалбоев, продюсеры Фирдавс Абдухаликов и Мирджамол Мирзаахмедов, исполнительный продюсер Нодир Муминов.

 

В фильме снимались узбекские и зарубежные актеры, такие как Алихан Хусниддинов, Садриддин Амриддинов, Давид Байрамян, Сулим Селиханов, Ахмет Серкан Эр, Санжар Джавбердиев.

 

Примечательно, что молодой режиссер Мухаммадали Искандаров выбрал для узбекских фильмов новый стиль - «Субъективная камера». В нем события описываются глазами участника.

 

Режиссер несколько лет работал над этим проектом, обращаясь к отраслевым организациям для консультаций. Однако только в 2020 году этому молодому режиссеру была предоставлена возможность снять фильм.


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