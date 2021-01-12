Первый день Недели киноискусства завершился премьерой фильма "Я не террорист"

В рамках Недели национального киноискусства во Дворце творчества молодежи состоялась грандиозная премьера художественного фильма «Я не террорист», сообщает «Даракчи».

Лента снятакинокомпаниями "Mir Ali cinema” и "Iskandariy visual” по заказу Национального агентства «Узбеккино» совместно со Службой государственной безопасности Республики Узбекистан.

«Я не террорист. История моей смерти» - остросюжетная военная драма, основанная на реальных событиях. В нем рассказывается о трагической судьбе тех, кто примкнул к террористическим группировкам.

Автор и режиссер фильма - Мухаммад Али Искандаров, оператор Хусан Атабаев, художник-постановщик Бахриддин Шамсутдинов, композитор Джасур Бадалбоев, продюсеры Фирдавс Абдухаликов и Мирджамол Мирзаахмедов, исполнительный продюсер Нодир Муминов.

В фильме снимались узбекские и зарубежные актеры, такие как Алихан Хусниддинов, Садриддин Амриддинов, Давид Байрамян, Сулим Селиханов, Ахмет Серкан Эр, Санжар Джавбердиев.

Примечательно, что молодой режиссер Мухаммадали Искандаров выбрал для узбекских фильмов новый стиль - «Субъективная камера». В нем события описываются глазами участника.

Режиссер несколько лет работал над этим проектом, обращаясь к отраслевым организациям для консультаций. Однако только в 2020 году этому молодому режиссеру была предоставлена возможность снять фильм.