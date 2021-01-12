Названы самые востребованные вакансии у работодателей Узбекистана

В Узбекистане в 2020 году вырос спрос на специалистов в сфере информационных технологий, медицины, строительства, рабочего персонала, свидетельствуют результаты исследования HeadHunter. Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

Прирост количества вакансий в 2020-м составил 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Это говорит о растущей востребованности job-порталов при поиске работы и подборе персонала, отметили аналитики.

В целом десятка востребованных профессиональных вакансий за прошлый год выглядит так: продажи (17%); IT, телекоммуникации (9,9%); маркетинг, реклама, PR (8,6%); бухгалтерия (8,2%); административный персонал (6,7%); производство (6,1%); банки (5,2%); строительство (4,6%); медицина (4,2%); рабочий персонал (3,7%).

"Одной из первых в период карантина пострадала сфера туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса", — говорится в обзоре.

Топ городов по размещению вакансий возглавил Ташкент — 90,4%, на втором месте Самарканд — 4%, на третьем Фергана — 1%.