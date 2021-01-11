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  • 11 январь 2021 9:09
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С сегодняшнего дня все школы в Узбекистане заработали в традиционной форме

С сегодняшнего дня все школы в Узбекистане заработали в традиционной форме

В МНО рассказали, какие ученики могут продолжить дистанционное обучение, не посещая школу.

«Объявление о полном переводе учебного процесса во всех школах на традиционный вид обучения стало поводом для множества возражений и дискуссий в социальных сетях. Необходимо отметить, в 2020 году школы в стране начали свою деятельность поэтапно с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. До начала зимних каникул 90% учеников вернулись на традиционный вид обучения. Нашей целью было охватить оставшиеся 10% учащихся», — говорится в сообщении Министерства народного образования.

 

В МНО заверили, что причин для беспокойства нет, поскольку проект онлайн-школы будет продолжаться параллельно для учащихся, у кого имеются пожилые люди дома и родные с хроническими проблемами здоровья, а также для тех, кто опасается за здоровье ребенка в условиях традиционного обучения. Для таких учеников будет создана возможность для продолжения учебы из дома.

 

«Опросы среди учеников показали, что им не хватало непосредственного общения со своими учителями и сверстниками в период карантина. Учащиеся, которые не посещают школу, к сожалению, лишены такой возможности. Отметим, что для ребенка очень важно находиться в постоянном контакте с друзьями и учиться вместе с ними, и никакие современные технологии не могут обеспечить такую среду для ребенка», — отмечается в сообщении.

 

В Министерстве призвали родителей, которые решили не отправлять своих детей в школу, создать все необходимые условия для обучения дома и взять их под полный контроль.

 

ИСТОЧНИК


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