В Джизаке обрушилась часть строящейся многоэтажки

10 января в 17:10 в Джизаке на ул. Мустакиллик обрушилась часть шестиэтажного дома, возводимого частной строительной компанией. На появившихся в социальных сетях видеозаписях видны клубы пыли и бегущие в сторону здания люди.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты регионального управления МЧС, представители УВД и кареты скорой помощи. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В строящемся здании первые два этажа планировалось отвести для магазинов, остальные четыре должны были быть заняты квартирами. Генеральная прокуратура уточнила, что обрушилась часть здания, включающая 11 квартир, разрушены 7 квартир общей площадью 240 кв. м на 3−6-м этажах.

МЧС отмечает, что строительство дома началось в марте 2020 года, в декабре работы были приостановлены.

Распоряжением Кабинета министров Узбекистана образована правительственная комиссия по изучению причин обрушения. Правительственную комиссию, которая уже начала работу, возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов. В состав комиссии вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства строительства, Государственного комитета промышленной безопасности и других министерств и ведомств, а также специалисты подрядных организаций и эксперты.

Комиссии поручено изучить причины обрушения здания, способствовавшие этому факторы, соблюдение проектной и подрядной организациями градостроительных норм и правил в процессе строительства.

Кроме того, комиссия должна проанализировать действующие нормативно-правовые документы и разработать предложения в целях недопущения подобных случаев в будущем.