В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправиться можно будет только до 15:00

В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправляться можно будет с 5 утра до 15:00. Ранее этот промежуток составлял с 5 до 17:00

В пресс-службе Минэнерго корреспонденту Podrobno.uz подтвердили данный факт, отметив, что вводимые ограничения – это временное явление, связанное с ситуацией, возникшей в Мубарекском нефтегозодобывающем управлении. Ранее здесь из-за аварии возникли проблемы с электроснабжением, в результате упало давление газа в магистральных газопроводах и возникли проблемы с обеспечением "голубым" топливом населения в ряде регионов страны.





"К настоящему времени запущены и функционируют в рабочем режиме все 14 газоперекачивающих агрегатов, которые были накануне аварийно остановлены на нефтегазовых месторождениях Мубарекского нефтегазодобывающего управления. В результате устранения неполадок, поставка газа от Мубарекского ГПЗ восстановлена в полном объеме. Однако не восполнены недопоставленные 4 января объемы, что мешает возобновлению необходимого давления газа. Также идет рост газопотребления в связи с понижением температуры 4 и 5 января", – отметили в министерстве.

В связи с этим, добавили в Минэнерго, первостепенной задачей является стабильная поставка природного газа для населения республики и предприятий АО "Теплоэлектростанции" для обеспечения выработки электроэнергии. Поэтому вводится ряд необходимых временных мер.





"Одной из них является ограничение работы АГНКС с 15:00 дня до 5 часов утра. Данная временная мера вводится до обеспечения стабильного давления газа в магистральных газопроводах. Данные ограничения вводятся в ряде регионов по согласованию с местными хокимиятами", – подчеркнули в Минэнерго.

Там также подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией 4 января наблюдались отдельные случаи временных перебоев с подачей электроэнергии и газоснабжением в домовладениях. Все случаи находятся под контролем и оперативно решаются.

"Уважаемые потребители. Просим вас не оставлять без присмотра газовые плиты и отопительные приборы, так как при восстановлении давления газа, его бесконтрольное использование может привести к серьезным проблемам", – заключили в министерстве.