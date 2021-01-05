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  • 5 январь 2021 14:24
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В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправиться можно будет только до 15:00

В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправляться можно будет с 5 утра до 15:00. Ранее этот промежуток составлял с 5 до 17:00

 

В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправиться можно будет только до 15:00

 

В пресс-службе Минэнерго корреспонденту Podrobno.uz подтвердили данный факт, отметив, что вводимые ограничения – это временное явление, связанное с ситуацией, возникшей в Мубарекском нефтегозодобывающем управлении. Ранее здесь из-за аварии возникли проблемы с электроснабжением, в результате упало давление газа в магистральных газопроводах и возникли проблемы с обеспечением "голубым" топливом населения в ряде регионов страны. 


"К настоящему времени запущены и функционируют в рабочем режиме все 14 газоперекачивающих агрегатов, которые были накануне аварийно остановлены на нефтегазовых месторождениях Мубарекского нефтегазодобывающего управления. В результате устранения неполадок, поставка газа от Мубарекского ГПЗ восстановлена в полном объеме. Однако не восполнены недопоставленные 4 января объемы, что мешает возобновлению необходимого давления газа. Также идет рост газопотребления в связи с понижением температуры 4 и 5 января", – отметили в министерстве.

 

В связи с этим, добавили в Минэнерго, первостепенной задачей является стабильная поставка природного газа для населения республики и предприятий АО "Теплоэлектростанции" для обеспечения выработки электроэнергии. Поэтому вводится ряд необходимых временных мер.


"Одной из них является ограничение работы АГНКС с 15:00 дня до 5 часов утра. Данная временная мера вводится до обеспечения стабильного давления газа в магистральных газопроводах. Данные ограничения вводятся в ряде регионов по согласованию с местными хокимиятами", – подчеркнули в Минэнерго.

 

Там также подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией 4 января наблюдались отдельные случаи временных перебоев с подачей электроэнергии и газоснабжением в домовладениях. Все случаи находятся под контролем и оперативно решаются.

 

"Уважаемые потребители. Просим вас не оставлять без присмотра газовые плиты и отопительные приборы, так как при восстановлении давления газа, его бесконтрольное использование может привести к серьезным проблемам", – заключили в министерстве. 


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