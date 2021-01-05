В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправиться можно будет только до 15:00

В Узбекистане время работы газовых заправок будет вновь ограничено. Теперь заправляться можно будет с 5 утра до 15:00. Ранее этот промежуток составлял с 5 до 17:00
В пресс-службе Минэнерго корреспонденту Podrobno.uz подтвердили данный факт, отметив, что вводимые ограничения – это временное явление, связанное с ситуацией, возникшей в Мубарекском нефтегозодобывающем управлении. Ранее здесь из-за аварии возникли проблемы с электроснабжением, в результате упало давление газа в магистральных газопроводах и возникли проблемы с обеспечением "голубым" топливом населения в ряде регионов страны.
В связи с этим, добавили в Минэнерго, первостепенной задачей является стабильная поставка природного газа для населения республики и предприятий АО "Теплоэлектростанции" для обеспечения выработки электроэнергии. Поэтому вводится ряд необходимых временных мер.
Там также подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией 4 января наблюдались отдельные случаи временных перебоев с подачей электроэнергии и газоснабжением в домовладениях. Все случаи находятся под контролем и оперативно решаются.