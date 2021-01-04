На импортный сахар снова установили акциз и ввели пошлину

На ввоз сахара снова установили акциз в 20% и отменили нулевую таможенную пошлину, следует из поправок в статью 289 Налогового кодекса и постановления президента, пишет Spot.uz

Речь идет о товарной продукции с кодом ТН ВЭД 1701 99: сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок.

Условия импорта сахара в Узбекистан меняются ежегодно, а иногда и по два раза в год.

Так, к примеру, в 2017 году, после девальвации сума, оба сахарных завода приостановили свою деятельность. Тогда границы для иностранного сахара открыли, но уже в начале 2019 года, когда заводы восстановили работу, снова прикрыли.

С 2020 года импорт белого сахара снова начали облагать акцизными налогом в размере 20%, но в апреле из-за пандемии опять вернули нулевую ставку до конца года.