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  • 4 январь 2021 10:15
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На импортный сахар снова установили акциз и ввели пошлину

На импортный сахар снова установили акциз и ввели пошлину

На ввоз сахара снова установили акциз в 20% и отменили нулевую таможенную пошлину, следует из поправок в статью 289 Налогового кодекса и постановления президента, пишетSpot.uz.

 

Речь идет о товарной продукции с кодом ТН ВЭД 1701 99: сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок.

 

Условия импорта сахара в Узбекистан меняются ежегодно, а иногда и по два раза в год.

 

Так, к примеру, в 2017 году, после девальвации сума, оба сахарных завода приостановили свою деятельность. Тогда границы для иностранного сахара открыли, но уже в начале 2019 года, когда заводы восстановили работу, снова прикрыли.

 

С 2020 года импорт белого сахара снова начали облагать акцизными налогом в размере 20%, но в апреле из-за пандемии опять вернули нулевую ставку до конца года.


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