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  • 4 январь 2021 10:13
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С 1 февраля зарплаты и стипендии повысятся на 10%

С 1 февраля зарплаты и стипендии повысятся на 10%Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление об исполнении закона о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год.

 

Постановлением с 1 февраля 2021 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также стипендий будут повышены в 1,1 (10%) раза.

 

Кроме того, с 1 февраля на территории Узбекистана устанавливаются:

 

Минимальный размер оплаты труда – 747 300 сумов в месяц (сейчас — 679,3 тыс. сумов);

 

Базовая расчетная величина – 245 000 сумов в месяц (223 тыс. сумов).

 

Постановлением отдельно установлены размеры пособий для семей с детьми до 14 лет и пособий по уходу за ребенком до 2 лет, материальной помощи малообеспеченным семьям и единоразовой материальной помощи нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской помощи.


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