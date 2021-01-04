С 1 февраля зарплаты и стипендии повысятся на 10%

Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление об исполнении закона о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год.

Постановлением с 1 февраля 2021 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также стипендий будут повышены в 1,1 (10%) раза.

Кроме того, с 1 февраля на территории Узбекистана устанавливаются:

Минимальный размер оплаты труда – 747 300 сумов в месяц (сейчас — 679,3 тыс. сумов);

Базовая расчетная величина – 245 000 сумов в месяц (223 тыс. сумов).

Постановлением отдельно установлены размеры пособий для семей с детьми до 14 лет и пособий по уходу за ребенком до 2 лет, материальной помощи малообеспеченным семьям и единоразовой материальной помощи нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской помощи.