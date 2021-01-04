В Узбекистане в праздничные дни от пиротехники пострадало свыше 120 человек, произошло шесть пожаров

В Узбекистане в праздничные дни от пиротехники пострадало свыше 120 человек, в квартирах граждан произошло шесть пожаров, сообщает Podrobno.uz.

"В ходе рейдов у правонарушителей было изъято свыше 12 миллионов пиротехнических изделий, 258 лиц привлечены к административной ответственности, а 17 – к уголовному наказанию. Документы по свыше 1 тысяче фактам направлены в судебные и другие органы для принятия дальнейших законных мер. При этом в предпраздничные и праздничные дни свыше 120 граждан пострадали от использования контрафактной пиротехники, в шести случаях в домах возникли пожары", – отметил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов.

Напомним, что в конце 2009 года решением правительства в стране был введен запрет на ввоз, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств. В республике также действует административная и уголовная ответственность за эти виды действий.

В соответствии со статьей 185-1 "Незаконный оборот пиротехнических изделий" Кодекса об административной ответственности за незаконные производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, а также незаконный ввоз и вывоз пиротехники предусмотрено наказание в виде наложения штрафа от 5 до 20 минимальных размеров заработной платы.

При этом в соответствии со статьей 250-1 Уголовного кодекса "Незаконный оборот пиротехнических изделий" за те же действия, совершенные после применения административного наказания, предусмотрена уголовная ответственность.

Эти действия наказываются штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.