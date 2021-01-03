"Узбеккино" передало телеканалам кинокартины из списка ста лучших узбекских фильмов

Как отмечалось, во время визита 20 ноября Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в реконструированную киностудию «Узбекфильм» было поручено составить и передать в эфир телеканалов страны 100 лучших национальных фильмов.

Для решения этой задачи НА "Узбеккино” была создана специальная комиссия и составлен список сто лучших фильмов. 30 декабря агентство торжественно передало первую часть коллекции фильмов государственным и негосударственным телеканалам страны.

Необходимо отметить, что большая часть эталоновых негативов редких фильмов из списка отобранных НА "Узбеккино" хранятся в Российском государственном кинофонде. К настоящему времени в нашу страну возвращено в цифровом формате 7 художественных и более 10 мультипликационных фильмов. Работа по возвращению лучших узбекских фильмов продолжается.

На мероприятии выступили заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан по вопросам социального развития Бехзод Мусаев и Генеральный директор НА "Узбеккино” Фирдавс Абдухоликов.

На мероприятии ряд кинематографистов были награждены специальными дипломами и денежными премиями.

Среди награждённых Джахонгир Ахмедов, Нигора Каримова, Азиз Арзикулов, Фаррух Тулаганов, Шохира Рауфбоева, Баходир Адилов, Феруза Нодирова, Анвар Эргашев, Али Хамроев , Матёкуб Матчонов, Джахонгир Касимов, Рашид Маликов, Ботир Базарбаев и Абдулатиф Хайдаров.

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