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  • 3 январь 2021 9:52
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Из Узбекистана в Таджикистан и обратно запускают чартерный рейс

Билеты на чартер уже продаются в кассах авиакомпании. Частота чартеров, по словам представителей авиаперевозчика, будет зависеть от пассажиропотока.

 

Из Узбекистана в Таджикистан и обратно запускают чартерный рейс

 

Uzbekistan Airways осуществит первый чартерный рейс из Ташкента в Душанбе и обратно Ташкент 5 января, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании. По данным UzAirways, рейс HY-3717 вылетит из Ташкента 5 января в 9:30 по местному времени и приземлится в международном аэропорту Душанбе в 10:30. Обратный вылет будет осуществлен через полтора часа и прибытие в Ташкент ожидается в 13:00.


Билеты уже продаются в кассах авиакомпании. Частота чартеров, по словам представителей авиаперевозчика, будет зависеть от пассажиропотока. При этом UzAirways напоминает, чтобы попасть на борт самолета, необходимо сдать платный экспресс-тест на наличие антигена коронавирусной инфекции.

 

Экспресс-тест, стоимость которого составляет 10 долларов, проводится в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет прибывающих пассажиров. Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта прошлого года.

В конце 2020-го в правительстве Таджикистана заявили, что пока не определились с точной датой возобновления полетов между столицами двух стран.

 

Три месяца назад стороны обсуждали возможность восстановления авиасообщения между Душанбе и Ташкентом с 1 ноября, потом перенесли этот срок до 2 декабря, а затем рассматривался новый срок – 1 января 2021 года.


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