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  • 30 декабрь 2020 15:03
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Саида Мирзиёева объявила акцию "Кунгил кузи"

Саида Мирзиёева объявила акцию для всех учеников специализированных школ-интернатов: более трех тысяч слепых и слабовидящих детей пройдут медицинское обследование в рамках новогодней благотворительной акции «Кунгил кузи».  

 

Саида Мирзиёева объявила акцию "Кунгил кузи"

 

«С нашей стороны будет оказано содействие каждому ребенку, у кого по итогам обследования выявится, что зрение можно улучшить», — отметила Саида Мирзиёева в своем Телеграм-канале.


Благотворительный проект «Кунгил кузи» начал свою реализацию в марте 2019 года. Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.

 

В рамках проекта было налажено издание учебной и иной литературы шрифтом брайля, создан компьютерный центр, оснащённый адаптированной под нужды слепых и слабовидящих техникой, укреплена материально техническая база всех специализированных школ-интернатов, реализованы другие подпроекты, направленные на достижение поставленной цели.

 

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