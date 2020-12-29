2021 год объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2021 год Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

«Конечно, очень сложно давать название [года]… Мы много готовились к этому. [Текущая] среда еще раз показала, что местным кенгашам на местах, местным руководителям необходимо уделять внимание молодёжи. Во-вторых, если сегодня мы не продолжим работу по укреплению здоровья населения, начатую во время пандемии, если сегодня не решим эти вопросы, завтра будет поздно. Мы, наши люди сильно страдали от этих недостатков во время пандемии, особенно в селах. Не впали в панику, но страдали», — сказал президент.