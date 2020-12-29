В Узбекистане нарушения ПДД и масочного режима будут фиксировать летающие дроны

В качестве эксперимента данное новшество начнет работать в Ферганской области.

В Ферганской области, начиная с 1 января 2021 года, правонарушения будут фиксироваться при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные областного УВД.

"Данные устройства заступят на круглосуточное патрулирование в целях фиксации нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скоростного режима, пересечение полос, неуступание дороги пешеходам, использование телефона во время езды, а также несоблюдение масочного режима и нарушение общественного порядка", – отметили в правоохранительном ведомстве.

В ближайшем будущем планируется внедрение этой технологии во всех регионах страны.