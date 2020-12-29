Срок замены водительских прав продлен до конца 2021. Автомобилистам не нужно сдавать повторный экзамен, сообщили в Агентстве государственных услуг Узбекистана.

Там отметили, что в последнее время среди общественности начала распространяться ложная информация о том, что в 2021 году при замене водительских удостоверений необходимо будет пересдать экзамен.

«Для удобства населения, замена старых водительских прав на новые продлится до 31 декабря 2021 года. При этом, в Центрах госуслуг данная услуга, как и все остальные, предоставляется в упрощенном порядке. То есть лист о повторном прохождении экзамены не потребуется», – говорится в сообщении.

Для получения данной услуги требуется предоставить паспорт, старые водительские удостоверения и талон. Также необходимо оплатить госпошлину в размере 70% (на сегодняшний день – 156 100 сум) базовой расчетной величины.