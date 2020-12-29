» » » Срок замены водительских прав продлен до конца 2021
﻿
  • 29 декабрь 2020 10:17
  • 97

Срок замены водительских прав продлен до конца 2021

Срок замены водительских прав продлен до конца 2021

Срок замены водительских прав продлен до конца 2021. Автомобилистам не нужно сдавать повторный экзамен, сообщили в Агентстве государственных услуг Узбекистана.

 

Там отметили, что в последнее время среди общественности начала распространяться ложная информация о том, что в 2021 году при замене водительских удостоверений необходимо будет пересдать экзамен.

 

«Для удобства населения, замена старых водительских прав на новые продлится до 31 декабря 2021 года. При этом, в Центрах госуслуг данная услуга, как и все остальные, предоставляется в упрощенном порядке. То есть лист о повторном прохождении экзамены не потребуется», – говорится в сообщении.

 

Для получения данной услуги требуется предоставить паспорт, старые водительские удостоверения и талон. Также необходимо оплатить госпошлину в размере 70% (на сегодняшний день – 156 100 сум) базовой расчетной величины.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане частные фирмы смогут проводить экзамены на выдачу водительских прав

В Узбекистане частные фирмы смогут проводить экзамены на выдачу водительских прав

Новости Узбекистана
﻿
Срок замены водительских прав продлен до 31 декабря 2021 года

Срок замены водительских прав продлен до 31 декабря 2021 года

Новости Узбекистана
﻿
Изменен порядок выдачи национальных водительских удостоверений

Изменен порядок выдачи национальных водительских удостоверений

Новости Узбекистана
﻿
С 1 января 2021 года водительские удостоверения старого образца будут считаться недействительными

С 1 января 2021 года водительские удостоверения старого образца будут считаться недействительными

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
Водительские удостоверения будут выдавать центры госуслуг

Водительские удостоверения будут выдавать центры госуслуг

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика