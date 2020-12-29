Возбуждено уголовное дело по факту фальшивых справок об отсутствии COVID-19

В Узбекистане выявлены злоумышленники, подделавшие ПЦР-тесты на коронавирус для пассажиров спецрейса, вылетающего из Ташкента в Москву. Об этом пишет «Даракчи».

Изначально у четырех жителей Бухарской области, которые планировали вылететь в российскую столицу, обнаружили поддельные справки об отрицательных тестах на инфекцию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников СГБ и МВД республики были установлены граждане Узбекистана, которые занимались подделкой и сбытом фальсифицированных ПЦР-тестов.

По факту случившегося заведено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления.