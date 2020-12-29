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  • 29 декабрь 2020 10:16
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Возбуждено уголовное дело по факту фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Возбуждено уголовное дело по факту фальшивых справок об отсутствии COVID-19В Узбекистане выявлены злоумышленники, подделавшие ПЦР-тесты на коронавирус для пассажиров спецрейса, вылетающего из Ташкента в Москву. Об этом пишет «Даракчи».

 

Изначально у четырех жителей Бухарской области, которые планировали вылететь в российскую столицу, обнаружили поддельные справки об отрицательных тестах на инфекцию.

 

В ходе оперативных мероприятий сотрудников СГБ и МВД республики были установлены граждане Узбекистана, которые занимались подделкой и сбытом фальсифицированных ПЦР-тестов.

 

По факту случившегося заведено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления.


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