Саида Мирзиёева объявила акцию для всех учеников специализированных школ-интернатов

В рамках новогодней благотворительной акции "Кунгил кузи" более трёх тысяч слепых и слабовидящих детей пройдут медицинское обследование.

Каждому ребёнку, у кого по итогам обследования выявится, что зрение можно улучшить, будет оказано содействие.

Для информации:Благотворительный проект «Кунгил кузи» начал свою реализацию в марте 2019 года. Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.

В рамках проекта было налажено издание учебной и иной литературы шрифтом брайля, создан компьютерный центр, оснащённый адаптированной под нужды слепых и слабовидящих техникой, укреплена материально техническая база всех специализированных школ-интернатов, реализованы другие подпроекты, направленные на достижение поставленной цели.

ИСТОЧНИК