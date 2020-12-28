» » » Ужесточена ответственность за показ запрещенного контента
﻿
  • 28 декабрь 2020 11:03
  • 128

Ужесточена ответственность за показ запрещенного контента

Скорректированы нормы об ответственности за оборот порнографической продукции, а также продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости.

 

 

 

Ужесточена ответственность за показ запрещенного контента

 

 

Соответствующие поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности внесены Законом, подписанным главой государства, сообщает Портал Norma.uz.

 

Во-первых, административные и уголовные санкции теперь применяются также за демонстрацию подобного контента в СМИ, сетях телекоммуникаций или Интернете.

 

Во-вторых, повышены верхние пределы административных штрафов за соответствующие правонарушения. Граждан теперь могут оштрафовать на сумму до 400 БРВ (было – до 100 БРВ), а должностных лиц – до 450 БРВ(было – до 150 БРВ).

 

В обоих случаях, напомним, помимо штрафа конфискуется соответствующая продукция, а также средства ее изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации. Нижняя граница штрафа в обеих статьях осталась прежней – для граждан от 50 БРВ, для должностных лиц – от 100 БРВ. Уголовные санкции за соответствующие преступления никак не изменились.  

 

Для справки:

порнографическая продукция – порнографическое произведение, а также материалы и предметы, либо созданные с помощью компьютерных технологий, не представляющие художественной ценности и не имеющие научного, медицинского или учебного назначения, содержащие описание либо фото-, видео- или иное изображение половых органов человека либо реально совершаемого человеком или имитируемого им полового акта;

продукция, пропагандирующая культ насилия или жестокости – материалы и предметы, не представляющие исторической, научной, художественной или иной культурной ценности, побуждающие к совершению насилия или жестокости. Об этом пишет Даракчи.уз.

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде арестованы лица, кто снимал зверское убийство и распространял видео в соцсетях

В Самарканде арестованы лица, кто снимал зверское убийство и распространял видео в соцсетях

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде уничтожены 400 000 единиц пиротехники

В Самарканде уничтожены 400 000 единиц пиротехники

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Человек за скрытую рекламу наркотиков на баннерах оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов

Человек за скрытую рекламу наркотиков на баннерах оштрафован на 1 млн. 115 тыс. сумов

Новости Самарканда
﻿
Оперативник, унизивший женщину в Каттакургане, задержан

Оперативник, унизивший женщину в Каттакургане, задержан

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области выявлено 84 случая незаконного хранения огнестрельного оружия

В Самаркандской области выявлено 84 случая незаконного хранения огнестрельного оружия

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика