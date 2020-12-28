Ужесточена ответственность за показ запрещенного контента

Соответствующие поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности внесены Законом, подписанным главой государства, сообщает Портал Norma.uz.

Во-первых, административные и уголовные санкции теперь применяются также за демонстрацию подобного контента в СМИ, сетях телекоммуникаций или Интернете.

Во-вторых, повышены верхние пределы административных штрафов за соответствующие правонарушения. Граждан теперь могут оштрафовать на сумму до 400 БРВ (было – до 100 БРВ), а должностных лиц – до 450 БРВ(было – до 150 БРВ).

В обоих случаях, напомним, помимо штрафа конфискуется соответствующая продукция, а также средства ее изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации. Нижняя граница штрафа в обеих статьях осталась прежней – для граждан от 50 БРВ, для должностных лиц – от 100 БРВ. Уголовные санкции за соответствующие преступления никак не изменились.

Для справки:

порнографическая продукция – порнографическое произведение, а также материалы и предметы, либо созданные с помощью компьютерных технологий, не представляющие художественной ценности и не имеющие научного, медицинского или учебного назначения, содержащие описание либо фото-, видео- или иное изображение половых органов человека либо реально совершаемого человеком или имитируемого им полового акта;

продукция, пропагандирующая культ насилия или жестокости – материалы и предметы, не представляющие исторической, научной, художественной или иной культурной ценности, побуждающие к совершению насилия или жестокости. Об этом пишет Даракчи.уз.