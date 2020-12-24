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  • 24 декабрь 2020 14:30
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В Узбекистане 226 добровольцев успешно прошли вакцинацию от коронавируса

В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных узбекистанцев не выявлено никаких неблагоприятных осложнений.

 

В Узбекистане 226 добровольцев успешно прошли вакцинацию от коронавируса

 

Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов рассказал о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса.

 

"По состоянию на 22 декабря в Узбекистане вакцинировали 226 добровольцев. Министерством инновационного развития создается специальный сайт, на котором наши соотечественники могут высказать свое мнение о вакцине и подать заявку на вакцинацию в качестве волонтеров. В связи с тем, что в Ташкенте больше возможностей по контролю, в основном вакцинированы те лица, которые проживают в столице", - сказал эксперт.


В настоящее время китайская вакцина "Рекомбинат" уже успешно прошла две фазы клинических испытаний, добавил Курбанов. 

"В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных лиц не выявлено никаких неблагоприятных осложнений. Они находятся под постоянным наблюдением врачей", - заключил представитель службы.

 

Ранее заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявлял, что в республике первыми получат вакцину от коронавируса лица старше 65 лет, а также медицинские работники, учителя школ и воспитатели детских садов.


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