В Узбекистане 226 добровольцев успешно прошли вакцинацию от коронавируса

В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных узбекистанцев не выявлено никаких неблагоприятных осложнений.
Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов рассказал о самочувствии добровольцев, получивших вакцину от коронавируса.
В настоящее время китайская вакцина "Рекомбинат" уже успешно прошла две фазы клинических испытаний, добавил Курбанов.
Ранее заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявлял, что в республике первыми получат вакцину от коронавируса лица старше 65 лет, а также медицинские работники, учителя школ и воспитатели детских садов.