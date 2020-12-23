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  • 23 декабрь 2020 14:58
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Теннисист из Узбекистана дисквалифицирован на 7 лет за договорные матчи

Теннисист из Узбекистана дисквалифицирован на 7 лет за договорные матчи25-летний представитель Узбекистана Темур Исмаилов дисквалифицирован на 7 лет за нарушение правил антикоррупционной программы, сообщает kun.uz со ссылкой на Tennis Integrity Unit.

 

Спортсмена уличили в участии в договорных матчах. Помимо дисквалификации Исмаилов был оштрафован на 12 тыс. долларов.

 

Теперь ему запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Расследование доказало, что Исмаилов участвовал в договорных матчах три раза – в 2014, 2015 и 2019 годах.

 

Детали расследования не уточняются. Однако в ходе следственных действий Темур Исмаилов отказался оказывать содействие.

 

Начало дисквалификации – 18 декабря 2020 года. Наивысшей позицией Исмаилова в рейтинге ATP была 756-я строчка.


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