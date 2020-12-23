Теннисист из Узбекистана дисквалифицирован на 7 лет за договорные матчи

25-летний представитель Узбекистана Темур Исмаилов дисквалифицирован на 7 лет за нарушение правил антикоррупционной программы, сообщает kun.uz со ссылкой на Tennis Integrity Unit.

Спортсмена уличили в участии в договорных матчах. Помимо дисквалификации Исмаилов был оштрафован на 12 тыс. долларов.

Теперь ему запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Расследование доказало, что Исмаилов участвовал в договорных матчах три раза – в 2014, 2015 и 2019 годах.

Детали расследования не уточняются. Однако в ходе следственных действий Темур Исмаилов отказался оказывать содействие.

Начало дисквалификации – 18 декабря 2020 года. Наивысшей позицией Исмаилова в рейтинге ATP была 756-я строчка.