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  • 23 декабрь 2020 14:55
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Узбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин от коронавируса через глобальную инициативу COVAX

Узбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин от коронавируса через глобальную инициативу COVAXУзбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин через глобальную инициативу COVAX, сообщил в ходе интервью телеканалу "Узбекистан 24" заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

 

"Узбекистан стал членом COVAX, это глобальный альянс по вакцинам, мы подали туда заявку, и она была принята. Как только появится вакцина от коронавирусной инфекции, одобренная Всемирной организацией здравоохранения, Узбекистан получит ее одним из первых. Мы подали заявку на 2 миллиона доз", – отметил он.

 

По словам Атабекова, предварительно планируется, что вакцина, которая поступит в Узбекистан по линии COVAX, сначала будет использоваться для вакцинирования лиц в возрасте свыше 65 лет, а также медицинских работников, учителей школ и воспитателей детских садов. Эти категории, добавил он, были выбраны потому, что они относятся к группе риска.

 

Также, заметил эксперт, в республике в третей клинической фазе испытаний участвуют вакцины от коронавируса, произведенные в Китае и России. Для контроля этого процесса создана специальная Этическая комиссия при Минздраве.

 

"Уже подготовлены специалисты, которые будут проводить эти испытания. Это 21 врач и 21 медсестра. Также подготовлены специальные комнаты, где будут проходить клинические испытания. Сейчас для этого завезено 5 тысяч доз китайской вакцины и 100 доз российской вакцины "Спутник V", – отметил он.

 

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