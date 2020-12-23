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  • 23 декабрь 2020 14:53
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Один из узбекских вузов впервые откроет филиал в Европе

Один из узбекских вузов впервые откроет филиал в ЕвропеМинистерством здравоохранения Республики Узбекистан и Ташкентским государственным институтом стоматологии была организована онлайн-конференция совместно с Министерством здравоохранения Испании, руководством города Пальма-де-Майорка и представителями Университета Балеарских островов.

 

В ходе встречи были достигнуты важные договоренности, согласно которым в учебном заведении стоматологии АДЕМА Университета Балеарских островов будет создан филиал Ташкентского государственного института стоматологии. Следует отметить, что это первый филиал высшего учебного заведения Узбекистана, открывающийся в одной из развитых европейских стран.

 

Соглашение было подписано по итогам переговоров, в которых приняли участие министр здравоохранения Испании П. Гомес, мэр города Пальма-де-Майорка Х. Хила, президент Университета Балеарских островов Д. Карасско, почетный консул Испании в Узбекистане Карлос Мартинес и ректор Ташкентского государственного института стоматологии Нодир Хайдаров.

 

В продолжение встречи высшими учебными заведениями достигнута договоренность о привлечении к занятиям 30 педагогов в год, обучении на курсах переподготовки и повышения квалификации испанских специалистов по шести направлениям стоматологии.

 

Также определен ряд вопросов, таких как прием в 2021 году 100 испанских студентов на курсы повышения квалификации по направлениям стоматологического дела, создание условий для использования пациентами из Испании возможностей системы медицинского туризма в Узбекистане.

 

Балеарский испанский университет основан в 1978 году и управляется правительством Балеарских островов. На сегодняшний день здесь обучается более 18 тысяч студентов по таким направлениям, как социально-гуманитарные науки, медицинские, стоматологические, информационные технологии. В семи научных лабораториях при университете проводятся научные исследования в области биологии, экологии, цифровой медицины и генетики.

 

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