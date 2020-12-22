Узбекистан закрывает воздушное сообщение с Великобританией и рядом стран Европы из-за вспышки нового штамма коронавируса

Узбекистан с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года закрывает воздушное сообщение с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР – такое решение приняла Специальная республиканская комиссия.

Это решение принято из-за стремительного обострения эпидемиологической ситуации в мире, а также для предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции в стране.

Граждане Узбекистана, которые будут прибывать в Узбекистан через третьи страны, и находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин в отеле.

Кроме того, граждане Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и ЮАР, лица без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, и граждане третьих стран, проживающие в этих государствах или находившиеся там в течение последних 14 дней, подпадают под действие этих ограничений, им не разрешено въезжать в Узбекистан в течение его срока действия.

Эти ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.