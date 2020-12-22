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  • 22 декабрь 2020 8:52
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Лавров и Камилов обсудили подготовку визита президента Узбекистана в Россию

Лавров и Камилов обсудили подготовку визита президента Узбекистана в Россию

Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов провели переговоры в Москве, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные российского внешнеполитического ведомства.

 

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня.

 

"Также был рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Был подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИДов двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", – отметили в МИД России.

 

Отметим, что посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев вчера в ходе пресс-конференции заявил, что перенос визита Мирзиёева в Россию на 2021 год из-за пандемии поможет более тщательно подготовить солидный пакет документов, запланированных к подписанию.

 

Также Тюрденев сообщил, что на следующий год перенесено и второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.


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