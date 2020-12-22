Москва и Ташкент утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе

Россия и Узбекистан утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе, документ может быть подписан в 2021 году, заявил РИА Новости посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

"Завершена работа по согласованию текста межправсоглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сказал Тюрденев.

Дипломат считает, что документ может быть подписан в ходе ближайшей двусторонней встречи на высшем уровне.

По данным госкорпорации "Роскосмос", узбекская сторона может участвовать в системах мониторинга космического "мусора" на обсерватории "Майданак" и дистанционного зондирования земли, совместных проектах в разработке спутников, а также завершении строительства радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в Джизакской области Узбекистана.

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