» » » Москва и Ташкент утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе
﻿
  • 22 декабрь 2020 8:51
  • 67

Москва и Ташкент утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосе

Москва и Ташкент утвердили текст соглашения о сотрудничестве в космосеРоссия и Узбекистан утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе, документ может быть подписан в 2021 году, заявил РИА Новости посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

 

"Завершена работа по согласованию текста межправсоглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сказал Тюрденев.

 

Дипломат считает, что документ может быть подписан в ходе ближайшей двусторонней встречи на высшем уровне.

 

По данным госкорпорации "Роскосмос", узбекская сторона может участвовать в системах мониторинга космического "мусора" на обсерватории "Майданак" и дистанционного зондирования земли, совместных проектах в разработке спутников, а также завершении строительства радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в Джизакской области Узбекистана.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

Новости Узбекистана / Технологии
﻿

"Роскосмос" предлагает Казахстану и Узбекистану совместно создавать спутник

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области космоса

Узбекистан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области космоса

Новости Узбекистана / Наука
﻿
РФ и Узбекистан договорились достроить радиотелескоп «Суффа»

РФ и Узбекистан договорились достроить радиотелескоп «Суффа»

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Узбекистан и РФ договорились о строительстве АЭС

Узбекистан и РФ договорились о строительстве АЭС

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика