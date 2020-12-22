Узбекские кинематографисты примут участие в кинофоруме в Кыргызстане

Узбекские кинематографисты примут участие в международном кинофоруме, который проводит Дирекция молодежного кинофорума стран СНГ Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризмаКыргызской Республики с 21 по 25 декабря. Об этом сообщает «Даракчи».

В форуме"Умут" ("Надежда") примут участие молодыекинорежиссеры Национального агентства "Узбеккино” Шокир Холиков сдокументальным фильмом "Дунё. Вирус. Инсон. Табиат” ("Мир. Вирус. Человек. Природа") и Батыр Абдурахманов с короткометражным фильмом ”Мехрибоним".

Целью данного кинофорума, проводимого ежегодно, является улучшение международных связей, поддержка молодых кинематографистов и выявление талантливых учащихся киношкол стран СНГ.

В рамках кинофорума "Умут" пройдут показы полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы кинематографистов, творческие встречи, показы дебютных фильмов и круглые столы.