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  • 22 декабрь 2020 8:48
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Прибывающие в Узбекистан будут сдавать экспресс-тест на коронавирус

Прибывающие в Узбекистан будут сдавать экспресс-тест на коронавирусСпециальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан принято решение о введении с 25 декабря порядка проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в Узбекистан лиц.

 

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

 

Данный порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

 

При получении положительного результата экспресс-теста, пациенты будут размещены в специализированные медицинские учреждения по лечению коронавирусной инфекции или направлены на лечение в домашних условиях.


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