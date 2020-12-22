Прибывающие в Узбекистан будут сдавать экспресс-тест на коронавирус

Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан принято решение о введении с 25 декабря порядка проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в Узбекистан лиц.

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

Данный порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

При получении положительного результата экспресс-теста, пациенты будут размещены в специализированные медицинские учреждения по лечению коронавирусной инфекции или направлены на лечение в домашних условиях.