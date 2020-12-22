Житель Зарафшана потерял деньги с "пластика", поверив выигрышу в Instаgram

Следственный департамент МВД сообщил о раскрытом факте мошенничества, совершенном через соцсети.

3 июля в 01:45 часов неизвестное лицо, с целью личного обогащения и завладения чужим имуществом, путём мошенничества, посредством социальной сети «Instаgram» через аккаунт «MS.Lolitta_darit» сообщил 53-летнему Конишбаю Ш. из Навоиской области о том, что тот стал обладателем выигрыша в 100 тысяч сумов.

После этого, войдя к нему в доверие, пообещал перевести данную сумму денег ему на пластиковую карту. Однако как только потерпевший сообщил мошеннику номер своей пластиковойкарты и код от нее, тут же завладел 2.500.000 сумов, находившихся на счету данной карты.

По данному факту Следственным отделением при УВД города Зарафшана возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В данное время ведется ряд следственных действий для установления лица, совершившего данное преступление.

"Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвами мошенников, ни при каких условиях не сообщайте неизвестным вам лицам номера Ваших пластиковых карт, а также секретные коды от них", - говорится в сообщении Департамента.