Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов

Узбекистан и Россия подписали соглашение о поставках 1 миллиона доз вакцины «Спутник V» для выезжающих из Узбекистана на заработки в РФ трудовых мигрантов, заявил 21 декабря журналистам посол страны в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Владимир Тюрденев также сообщил, что в следующем году ожидается «заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 „Эпиваккорона"».

Напомним, 100 доз российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» в начале декабря доставил в Ташкент министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.

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