» » » Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов
﻿
  • 22 декабрь 2020 8:44
  • 49

Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов

Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантовУзбекистан и Россия подписали соглашение о поставках 1 миллиона доз вакцины «Спутник V» для выезжающих из Узбекистана на заработки в РФ трудовых мигрантов, заявил 21 декабря журналистам посол страны в Ташкенте Владимир Тюрденев.

 

Владимир Тюрденев также сообщил, что в следующем году ожидается «заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 „Эпиваккорона"».

 

Напомним, 100 доз российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» в начале декабря доставил в Ташкент министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане «Спутник V» могут начать применять не ранее 2021 года

В Узбекистане «Спутник V» могут начать применять не ранее 2021 года

Новости Узбекистана
﻿
Образцы китайской вакцины привезены в Узбекистан

Образцы китайской вакцины привезены в Узбекистан

Новости Узбекистана
﻿
Учителя и медработники получат российские вакцины от гриппа

Учителя и медработники получат российские вакцины от гриппа

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан планирует производство и экспорт вакцины после испытаний

Узбекистан планирует производство и экспорт вакцины после испытаний

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан изучает возможность использования вакцин из России и Китая

Узбекистан изучает возможность использования вакцин из России и Китая

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика