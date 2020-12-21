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  • 21 декабрь 2020 17:50
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Пенсионный фонд опроверг двукратное увеличение размера пенсий

Пенсионный фонд опроверг двукратное увеличение размера пенсийПенсионный фонд Узбекистана опроверг информацию о двукратном увеличении размера пенсионных выплат.

 

«В социальных сетях распространяется информация о двукратном увеличении размера пенсий. Это – неправда. Перерасчет пенсий осуществляется после опубликования указа президента Республики Узбекистан, о котором будет объявлено на официальном сайте фонда», – говорится в сообщении пресс-службы фонда.

 

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов призывает пользователей социальных сетей проявлять бдительность и не верить ложным сообщениям, полагаться только на официальные источники, а также напоминает об ответственности за распространение ложной информации среди населения.


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