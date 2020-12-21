Пенсионный фонд опроверг двукратное увеличение размера пенсий

Пенсионный фонд Узбекистана опроверг информацию о двукратном увеличении размера пенсионных выплат.

«В социальных сетях распространяется информация о двукратном увеличении размера пенсий. Это – неправда. Перерасчет пенсий осуществляется после опубликования указа президента Республики Узбекистан, о котором будет объявлено на официальном сайте фонда», – говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов призывает пользователей социальных сетей проявлять бдительность и не верить ложным сообщениям, полагаться только на официальные источники, а также напоминает об ответственности за распространение ложной информации среди населения.