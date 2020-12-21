» » » АИМК выступило против принудительной подписки на газеты
﻿
  • 21 декабрь 2020 9:49
  • 54

АИМК выступило против принудительной подписки на газеты

АИМК выступило против принудительной подписки на газеты

Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента назвало «нецелесообразной» продолжающуюся практику принудительной подписки на периодические издания.

 

В заявлении агентства говорится, что подписка на газеты и журналы должна быть добровольной и осуществляться путём агитации среди населения, повышения качества, привлекательности и читабельности изданий, а также ускорения их интернет-интеграции.

 

«Каждый читатель должен добровольно подписываться на издание, которое он хочет и считает необходимым читать», — говорится в заявлении.

 

Агентство призвало государственные органы и организации, являющиеся учредителями газет и журналов, оказывать всестороннюю поддержку своим изданиям, укреплять их материально-техническую базу, улучшать качество материалов и популяризировать их среди населения.

 

В связи с пандемией коронавируса публикация многих печатных изданий была приостановлена. АИМК подготовило предложения по поддержке и развитию периодических изданий.

 

Отметим, что проблема принудительной подписки на газеты и журналы имеется в Узбекистане уже много лет. Несмотря на борьбу с этой практикой, случаи принудительной подписки всё ещё встречаются.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Количество выписываемых в стране периодических изданий сократилось более чем на 3 миллиона

Количество выписываемых в стране периодических изданий сократилось более чем на 3 миллиона

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане планируют сократить список организаций, бесплатно получающих газеты и журналы

В Узбекистане планируют сократить список организаций, бесплатно получающих газеты и журналы

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане за принуждение к подписке газет уволен чиновник

В Узбекистане за принуждение к подписке газет уволен чиновник

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Пешеходам запретили пользоваться телефонами и читать газеты

Пешеходам запретили пользоваться телефонами и читать газеты

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
В Узбекистане запустили услугу «Интернет-подписка на периодические издания»

В Узбекистане запустили услугу «Интернет-подписка на периодические издания»

Новости Узбекистана / Технологии / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика