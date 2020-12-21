АИМК выступило против принудительной подписки на газеты

Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента назвало «нецелесообразной» продолжающуюся практику принудительной подписки на периодические издания.

В заявлении агентства говорится, что подписка на газеты и журналы должна быть добровольной и осуществляться путём агитации среди населения, повышения качества, привлекательности и читабельности изданий, а также ускорения их интернет-интеграции.

«Каждый читатель должен добровольно подписываться на издание, которое он хочет и считает необходимым читать», — говорится в заявлении.

Агентство призвало государственные органы и организации, являющиеся учредителями газет и журналов, оказывать всестороннюю поддержку своим изданиям, укреплять их материально-техническую базу, улучшать качество материалов и популяризировать их среди населения.

В связи с пандемией коронавируса публикация многих печатных изданий была приостановлена. АИМК подготовило предложения по поддержке и развитию периодических изданий.

Отметим, что проблема принудительной подписки на газеты и журналы имеется в Узбекистане уже много лет. Несмотря на борьбу с этой практикой, случаи принудительной подписки всё ещё встречаются.

ИСТОЧНИК