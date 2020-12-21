В будущем году единые транспортные карты будут работать по всей республике

В будущем году единые транспортные карты будут работать в общественном транспорте по всей республике, сообщает Podrobno.uz.

"В 2021 году запланирован процесс внедрения проекта по всей республике, что в свою очередь даст возможность жителям всех регионов оплачивать услугу проезда в общественном транспорте с помощью единой транспортной карты", – отметили в пресс-службе оператора карт, компании АТТО.

Кроме того, в АТТО добавили, что на текущий момент в Ташкенте, помимо приема оплаты с транспортных карт, также реализован процесс приема оплаты с использованием банковских карт как национальных, так и международных платежных систем.

"С января 2021 года запланировано внедрение функционала оплаты проезда с использованием технологии QR платежей. Данный функционал оплаты будет доступен пользователям мобильных приложений платежных систем Узбекистана (Payme, Click, Apelsin и др.) путем сканирования статичных QR кодов на борту транспортных средств", – рассказали в компании.