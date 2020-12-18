Какие предложения выдвинул Шавкат Мирзиёев на саммите СНГ

Предложения главы республики: основное

· Товарооборот Узбекистана с другими странам СНГ растет, причем с отдельными из них он увеличился в этом году более чем на 20 процентов. Республика намерена и далее углублять сотрудничество в рамках Договора о зоне свободной торговли. Важно широко внедрять "зеленые" и упрощенные таможенные коридоры, запустить единую площадку электронной торговли.

· Узбекистан выступает за разработку комплексной программы промышленной кооперации — создание совместных кластеров в АПК, машиностроении, электротехнике, легкой и пищевой промышленности, фармацевтике и других приоритетных отраслях. Презентацию этой программы можно провести на Форуме промкооперации в Ташкенте в 2021 году.

· Ключевые задачи в сфере транспорта — повышение конкурентоспособности транспортных коридоров, гармонизация технических регламентов и стандартов, проведение согласованной тарифной политики, взаимное предоставление преференций и скорейшее возобновление авиасообщения с соблюдением всех санитарных требований.

"Это будет способствовать восстановлению деловых, гуманитарных и туристических обменов", — заявил президент.



· Остро стоит вопрос социальной и правовой защиты трудовых мигрантов. Нужно создать единый механизм взаимного признания их документов. Необходима программа сотрудничества в этой сфере — с учетом интересов государства, бизнеса и работников.

· Следует наладить эффективную систему мониторинга и реагирования на ЧС, связанные с эпидемиями. Важно ускорить подготовку соответствующего соглашения в рамках СНГ.

"В целях профилактики заболеваний, широкого вовлечения наших граждан в занятия физической культурой предлагаем ежегодно проводить во всех наших странах марафон здоровья СНГ с организацией массовых спортивных и культурных мероприятий", — сказал президент.

· В рамках очередного форума научной и творческой интеллигенции СНГ в Узбекистане провести конференцию, посвященную культурному наследию стран Содружества.

· Поручить Антитеррористическому центру СНГ разработать программу сотрудничества в области дерадикализации, в том числе лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов, и их интеграции в мирную жизнь.

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