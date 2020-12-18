Правительство отменило требование по езде днем со включенными фарами

Правительство Узбекистана отменило требование по езде днем со включенными фарами, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные ГУБДД.

Теперь это требование является обязательным только в следующих шести случаях:

·при движении транспортных средств колонной;

·на автобусах и маршрутных транспортных средствах, перевозящих пассажиров;

·при организационной перевозке детской группы;

·при перевозке опасных, габаритных и тяжеловесных грузов;

·при буксировке механических транспортных средств;

·на мотоциклах и мопедах.

Напомним, что в Узбекистане с 1 января 2021 года должно было вступить в силу новое правило, согласно которому начнут штрафовать за езду с выключенными фарами днем. Штраф должен был составить половину базовой расчетной величины (сейчас – 111 500 сумов). За повторное нарушение штраф составит 1 БРВ (223 000 сумов), за третье нарушение – 3 БРВ (669 000 сумов).