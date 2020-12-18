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  • 18 декабрь 2020 16:12
  • 38

Началась продажа госдоли в «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan»

Началась продажа госдоли в «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan»Агентство по управлению государственными активами объявило сегодня о начале продажи госдоли в ООО «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd» в размере 57,118%.

 

В рамках сделки в качестве эксклюзивного финансового консультанта выступает Rothschild & Co.

 

Заявку можно подать до 18:00 31 декабря по ташкентскому времени .

 

Победитель будет определен в два раунда с учетом, помимо прочего, наилучшего сочетания ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи.

 

ООО «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd» является крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане с долей рынка в 47% в 2019 году (что приблизительно на 70% больше, чем у ближайшего конкурента).

 

Производственные мощности компании представлены тремя предприятиями — в Ташкенте, Намангане и Ургенче. Компания также располагает современной сетью складов. Кроме того, планируется строительство нового предприятия в Самарканде. За 2019 год выручка компании составила 1455 млрд. сумов, показав 46% рост по сравнению с 2018 годом.


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