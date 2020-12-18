В 2021 году зарплаты медсестёр, врачей, учителей увеличат в несколько раз — Амрилло Иноятов

Заработные платы медсестёр, врачей и учителей в Узбекистане «увеличат в несколько раз в 2021 году». Об этом в пятницу в рамках Ташкентского молодёжного форума сообщил первый заместитель министра здравоохранения Амрилло Иноятов, передаёт передает gazeta.uz.

«Это болезненный вопрос… Я могу заверить вас, уважаемый президент сказал, что в ближайшие дни, в наступающем 2021 году зарплаты медсестёр, врачей, учителей будут увеличены в несколько раз», — заявил он.

Первый замглавы Минздрава также высказался о «свыше 15000 медицинских специалистов из Узбекистана, работающих в странах Африки и Ближнего Востока». По его словам, из-за низкой зарплаты и отсутствия инфраструктуры в Узбекистане многие врачи покинули страну.

«Они покинули страну из-за удобств за границей. Единственный путь для их возвращения — улучшение зарплаты. Недавно уважаемый президент заявил, что повысим зарплаты врачей первичного звена до 1000 долларов. После этого они сами вернутся… Если в Африке получают зарплату в среднем 3000 долларов, то по коэффициенту 1000 долларов здесь равно [той зарплате]. Мы новая страна, которая только встаёт на ноги», — заявил он.

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В ноябре президент Шавкат Мирзиёев заявил, что медицинские работники, как и учителя, должны получать зарплату в размере 1000 долларов. «У нас большие планы. Учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить детей, внуков?» — заявил президент. Он добавил: «Сможем ли мы это сделать? Сможем».