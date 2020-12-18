Объявлено о возрождении Ташкентского международного кинофестиваля

В ходе конференции на тему «Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее», проходящей с рамках Недели культурного наследия во Дворце творчества молодежи было официально объявлено о возрождении Ташкентского кинофестиваля.

Об этом заявил глава "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

"Этот вопрос, который интересовал не только кинематографистов Узбекистана, но и международное киносообщество. Я уже год с лишним работаю в должности генерального директора "Узбеккино", и мне постоянно задают этот вопрос, на который ответил лично Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Протоколом №92 под его председательством принято решение о возобновлении Ташкентского международного кинофестиваля", - сказал руководитель "Узбеккино".

Напомним, Ташкентский кинофестиваль проводился в столице Узбекистана начиная с 1968 года. Он являлся крупнейшим в мире форумом кинематографий стран Азии, Африки и Латинской Америки. Кинофестиваль пользовался большим авторитетом в мире и представлял возможности для показа своих работ, обмена мнениями по вопросам развития культуры представителям как развитых, так и молодых кинематографий различных стран мира.

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