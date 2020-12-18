Ташкент примет IV Юношеские Азиатские игры 2025 года

Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии (ОСА) в Маскате официально подтвердила, что городом-организатором IV Юношеских Азиатских игр 2025 года стал Ташкент.

Подписано соглашение между Узбекистаном и OСА о проведении крупного спортивного соревнования — Азиады-2025 года.

Как ранее нами сообщалось, во время Исполкома наш соотечественник Отабек Умаров был избран на пост вице-президента ОСА. Он официально вошёл в состав руководства организации.

"Проведение Юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году — это хорошая возможность продемонстрировать мировому сообществу развитие Нового Узбекистана. Ожидается, что во время этого крупного соревнования в нашу страну прибудут около 5000 гостей. Это, в свою очередь, означает, что на наши плечи возложена большая ответственность. Мы уверены, что при поддержке нашего Уважаемого Президента и правительства, нам удастся организовать это масштабное комплексное соревнование на высоком уровне", - отметили в НОК.