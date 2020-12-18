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  • 18 декабрь 2020 9:47
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Вузы закупят лекарства от коронавируса для студентов и сотрудников

Министр здравоохранения и министр высшего и среднего специального образования подписали совместное постановление о защите студентов и сотрудников вузов от коронавирусной инфекции.

 

Вузы закупят лекарства от коронавируса для студентов и сотрудников

 

В нем отмечается необходимость приема препаратов гидроксихлорохин и цинк студентами и сотрудниками вуза для профилактики, а при обнаружении или подозрении на коронавирус лечиться дополнительными лекарствами и следовать рекомендациям.

 

Вузам поручено закупать все лекарственные средства на договорной основе в АК «Dori-darmon» и его региональных филиалах.

 

Затраты на приобретение лекарств будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.


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