Вузы закупят лекарства от коронавируса для студентов и сотрудников

Министр здравоохранения и министр высшего и среднего специального образования подписали совместное постановление о защите студентов и сотрудников вузов от коронавирусной инфекции.

В нем отмечается необходимость приема препаратов гидроксихлорохин и цинк студентами и сотрудниками вуза для профилактики, а при обнаружении или подозрении на коронавирус лечиться дополнительными лекарствами и следовать рекомендациям.

Вузам поручено закупать все лекарственные средства на договорной основе в АК «Dori-darmon» и его региональных филиалах.

Затраты на приобретение лекарств будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.