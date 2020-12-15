Фирдавс Абдухаликов: "Объединив все усилия, мы достигнем новой эпохи возрождения"

В ходе IV Международного конгресса была утверждена "дорожная карта" работы Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана на 2021 – 2025 гг.

По словам председателя правления Всемирного общества Фирдавса Абдухаликов, это важное событие, так как в течение года консолидировались все предложения от членов Всемирного общества, и эти предложения на сегодняшний день составили около 100 проектов.

"Сегодня еще прозвучало достаточно проектов, мы пока еще их не считали. По самым скромным подсчетам, эти проекты охватывают около 1,5 тысяч ученых со всего мира: это и эксперты, и медийщики. Сегодня мы, как видите, уже в сторону кино расширяем наши границы, к нам присоединились кинематографисты тоже. И фильмы на тему культурного наследия, и документальные фильмы, художественные фильмы завтра здесь будет тоже секция по кинематографии.

Уже сегодня ночью прилетел Джаник Файзиев - это известный российский продюсер, но сын Узбекистана, с которым мы подписываем меморандум о создании художественного фильма о Великом Шелковом Пути, и прилетает Валдис Пельш, с которым мы тоже подписываем договор о создании фильма о первом, втором и третьем Ренессансах, такой некий футуристический фильм, в котором взгляд в будущее, каким будет Узбекистан через 30 лет по предложению самого Валдиса.

То есть я хочу сказать, что таких проектов все больше и больше. А что это означает? Это означает, что к нам присоединяются, наши ряды расширяются, присоединяется и та идея, которую объявил президент страны - идея Третьего Ренессанса. Как мы видим, эта идея поддержана международным сообществом. Но она не может быть осуществлена, если мы не будем глубоко изучать, что же такое само культурное наследие Узбекистана.

Если мы сами себя не познаем, мы не сможем двигаться вперед, и вот это познание, его невозможно только осуществлять силами наших национальных учреждений, важно международное сообщество. И оно приходит к нам, дает плечо поддержки и активно участвует в этих проектах, и сами же реализуют эти проекты. И я думаю, что всем миром, объединив все усилия, мы достигнем новой эпохи возрождения культуры, науки, искусства нашей страны. Да, культурное наследие объединяет абсолютно все континенты. 35 альбомов представлены на конгрессе, но мы сейчас имеем проекты где-то около 18 новых книг- альбомов, над которыми мы сейчас уже работаем, и, думаю, к следующему конгрессу, мы будем иметь уже 50 альбомов. Среди них альбомы из ОАЭ, из Индии, США", - отметил в интервью Фирдавс Абдухаликов.