» » » С 1 января вступает в силу требование об обязательном включении фар при езде на авто в дневное время
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  • 17 декабрь 2020 10:23
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С 1 января вступает в силу требование об обязательном включении фар при езде на авто в дневное время

С 1 января 2021 года вступает в силу требование о включении фар во время движения в дневное время суток.

 

С 1 января вступает в силу требование об обязательном включении фар при езде на авто в дневное время

 

 

Напомним, что в 2019 году правительство Узбекистана постановлением от 4 июня внесло изменения в свое постановление от 9 апреля, которым было введено обязательное требование использования ближнего света фар или противотуманных фар на всех транспортных средствах в дневное время.

 

В соответствии с изменениями, до 1 января 2021 года требование о необходимости включения дневного света фар или дневных ходовых огней в светлое время не распространяется на автомашины, не оснащенные ДХО, включающимися автоматически.

 

С 1 января 2020 года установка световых приборов с автоматическим включением в дневное время суток на автомобили, производимые на внутренний рынок, определена как обязательная. Импортные автомобили, не имеющие световых приборов с автоматическим включением, не допускаются к ввозу в страну.

 

В 2019 году представитель «Узавтосаноат» Шавкатбек Алимов в ходе телепередачи «Муносабат» сообщил, что автомобили GM Uzbekistan, которые предназначены для внутреннего рынка, не оснащались дневными ходовыми огнями (ДХО), необходимыми для езды с включенными фарами в светлое время суток. Он также добавил, что установка ДХО не была предусмотрена техническим регламентом, утвержденным правительством республики в апреле 2017 года. Алимов также отметил, что GM Uzbekistan произвел свыше двух миллионов машин без ДХО.


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