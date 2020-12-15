» » » В МНО объяснили запрет на искусственные елки и электрические гирлянды в школах обеспечением пожарной безопасности
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  • 15 декабрь 2020 9:24
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В МНО объяснили запрет на искусственные елки и электрические гирлянды в школах обеспечением пожарной безопасности

В Министерстве народного образования (МНО) объяснили запрет на искусственные елки и электрические гирлянды в школах обеспечением пожарной безопасности, сообщает Podrobno.uz.

 

"Ограничения, связанные с украшением школьного фойе и классов искусственной ёлкой и электрическими лампами, за исключением тех, которые сделаны руками учащихся, предполагают обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях", – отметили в министерстве.

 

Там также заявили, что ограничения по празднованию Нового года в общеобразовательных школах вводятся в целях обеспечения безопасности детей и персонала в условиях пандемии, а также предотвращения различного рода незаконного сбора денежных средств у родителей.

 

"Организация и проведение различных праздничных мероприятий и вечеров с участием учащихся общеобразовательных школ в закрытых помещениях запрещено и решением Специальной Республиканской комиссии в целях поддержания стабильности эпидемиологической ситуации. Рекомендуется проведение новогодних мероприятий посредством просмотра Новогоднего телемарафона по телеканалам "Болажон" и "Ёшлар" и в кругу семьи", – отметили в МНО.


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