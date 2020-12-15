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  • 15 декабрь 2020 9:20
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Родители школьника, взорвавшего "бомбочку" в классе, заплатят штраф почти в полмиллиона сумов

Родители школьника, взорвавшего "бомбочку" в классе, заплатят штраф почти в полмиллиона сумов

Родители школьника, взорвавшего "бомбочку" в классе, заплатят штраф почти в полмиллиона сумов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МНО.

 

Напомним, на днях в соцсетях распространилось видео, в котором ученик несмотря на находившихся в классе учителя и одноклассников поджигает и бросает пиротехническую "бомбочку".

 

По данным МНО, инцидент произошел в школе №15 Багдадского района Ферганской области. Учитель родного языка и литературы призвал к порядку одного из учеников 11 класса, в ответ на что тот взорвал "бомбочку".

 

В результате родители учащихся, участвовавших в инциденте, были оштрафованы на 446 тысяч сумов (2 БРВ) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности.

 

Кроме того, школьники взяты на учет в правоохранительных органах сроком на год.

 


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