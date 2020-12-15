Программа будет осуществляться в следующие 3 этапа:
·первый этап – реализация мероприятий по совершенствованию организационно-правовых механизмов развития культуры чтения в 2020-2021 годах;
·второй этап – укрепление инфраструктуры культуры чтения в 2022-2023 годах;
·третий этап – ускоренное развитие культуры чтения у молодежи, повышение качества человеческого капитала за счет роста их интеллектуального потенциала в 2024-2025 годах.
Согласно постановлению, ежегодно в первые дни апреля будет проводиться «Неделя чтения».
Также, согласно «Дорожной карте» по реализации Программы в 2020-2021 годах, предусматривается разработка проекта документа по совершенствованию вопросов выплаты издательствами гонораров писателям.