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  • 15 декабрь 2020 9:18
  • 59

В первые дни апреля будет проводиться «Неделя чтения»

В первые дни апреля будет проводиться «Неделя чтения»

Постановлением правительства утверждена Национальная программа развития и поддержки культуры чтения в 2020–2025 годах.

 

Программа будет осуществляться в следующие 3 этапа:

 

·первый этап – реализация мероприятий по совершенствованию организационно-правовых механизмов развития культуры чтения в 2020-2021 годах;

 

·второй этап – укрепление инфраструктуры культуры чтения в 2022-2023 годах;

 

·третий этап – ускоренное развитие культуры чтения у молодежи, повышение качества человеческого капитала за счет роста их интеллектуального потенциала в 2024-2025 годах.

 

Согласно постановлению, ежегодно в первые дни апреля будет проводиться «Неделя чтения».

 

Также, согласно «Дорожной карте» по реализации Программы в 2020-2021 годах, предусматривается разработка проекта документа по совершенствованию вопросов выплаты издательствами гонораров писателям.

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