Фильмы "Бунт невесток" и "Горькая ягода" оцифрованы и возвращены в Узбекистан

Фильмы "Келинлар қўзғолони" ("Бунт невесток") и "Аччиқ данак" ("Горькая ягода"), хранившиеся в Госфильмофонде России, а также 9 мультипликационных фильмов 60-х годов были оцифрованы с эталонных негативов и возвращены в Узбекистан.

Проект реализуется при поддержке Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Прошло 35 лет с тех пор, как был снят фильм "Бунт невесток", занявший место в Золотом фонде узбекского кинематографа. Режиссер фильма, созданного на основе произведения народного писателя Узбекистана Саида Ахмада, Мелис Абзалов, автор сценария Эдуард Акопов.

Фильм "Горькая ягода" в этом году отмечает свой 45-летний юбилей. Режиссер фильма Камара Камалова, автор сценария Ярослав Филиппов.

ГУП «Республиканский кинофонд» совместно с Государственным фондом кинофильмов Российской Федерации планирует оцифровать и вернуть в Узбекистан десятки фильмов, ставших золотым наследием узбекского кино: «Тахир и Зухра» (1945 г., режиссер Наби Ганиев), «Махаллада дув-дув гап» (1960 г., режиссер Шухрат Аббасов), "Али баба и 40 разбойников" (1980, Режиссер Латиф Файзиев), «Ленинградцы, дети мои...» (1980, режиссер Дамир Салимов).

Напомним, что в марте этого года при поддержке бизнесмена Алишера Усманова фильм "Минувшие дни" был возвращен в нашу страну в том же порядке, сообщает«Даракчи» со ссылкой на информационную службу Национального агентства "Узбеккино".