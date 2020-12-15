» » » Фильмы "Бунт невесток" и "Горькая ягода" оцифрованы и возвращены в Узбекистан
﻿
  • 15 декабрь 2020 9:13
  • 70

Фильмы "Бунт невесток" и "Горькая ягода" оцифрованы и возвращены в Узбекистан

Фильмы "Бунт невесток" и "Горькая ягода" оцифрованы и возвращены в УзбекистанФильмы "Келинлар қўзғолони" ("Бунт невесток") и "Аччиқ данак" ("Горькая ягода"), хранившиеся в Госфильмофонде России, а также 9 мультипликационных фильмов 60-х годов были оцифрованы с эталонных негативов и возвращены в Узбекистан.

 

Проект реализуется при поддержке Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

 

Прошло 35 лет с тех пор, как был снят фильм "Бунт невесток", занявший место в Золотом фонде узбекского кинематографа. Режиссер фильма, созданного на основе произведения народного писателя Узбекистана Саида Ахмада, Мелис Абзалов, автор сценария Эдуард Акопов.

 

Фильм "Горькая ягода" в этом году отмечает свой 45-летний юбилей. Режиссер фильма Камара Камалова, автор сценария Ярослав Филиппов.

 

ГУП «Республиканский кинофонд» совместно с Государственным фондом кинофильмов Российской Федерации планирует оцифровать и вернуть в Узбекистан десятки фильмов, ставших золотым наследием узбекского кино: «Тахир и Зухра» (1945 г., режиссер Наби Ганиев), «Махаллада дув-дув гап» (1960 г., режиссер Шухрат Аббасов), "Али баба и 40 разбойников" (1980, Режиссер Латиф Файзиев), «Ленинградцы, дети мои...» (1980, режиссер Дамир Салимов).

 

Напомним, что в марте этого года при поддержке бизнесмена Алишера Усманова фильм "Минувшие дни" был возвращен в нашу страну в том же порядке, сообщает«Даракчи» со ссылкой на информационную службу Национального агентства "Узбеккино".


Похожие статьи:
﻿
Знаменитому фильму «Бунт невесток» исполнилось 35 лет

Знаменитому фильму «Бунт невесток» исполнилось 35 лет

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан намерен вернуть из

Узбекистан намерен вернуть из "Госфильмофонда" России свои фильмы

Новости Узбекистана
﻿
Снята вторая часть знаменитого фильма «Махаллада дув-дув гап»

Снята вторая часть знаменитого фильма «Махаллада дув-дув гап»

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Известный австралийский режиссер Людовик Пето снимет документальный фильм об Узбекистане

Известный австралийский режиссер Людовик Пето снимет документальный фильм об Узбекистане

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Режиссер Шухрат Нуралиев: Хотели снять клип, а получился фильм

Режиссер Шухрат Нуралиев: Хотели снять клип, а получился фильм

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика