В школах Узбекистана запретили проводить новогодние ёлки и любые подобные мероприятия, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Министерства народного образования.

Об этом говорится в письме от 11 декабря, подписанном заместителем министра народного образования Дильшодом Кенжаевым.

Данное решение принято в целях защиты здоровья учащихся во время пандемии коронавируса.

В письме отмечается, что в школах строго запрещено планировать и проводить какие-либо мероприятия, связанные с празднованием Нового года, собирать деньги с родителей для проведения новогодних мероприятий, а также украшать коридоры и классы школ искусственной ёлкой и электрическими гирляндами.