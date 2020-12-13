Госорганам запретили проводить новогодние корпоративы

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом опубликовала заявление, касающееся празднования Нового года в Узбекистане. В заявлении отмечается, что в ряде стран мира, включая сопредельные государства, принимаются меры по продлению действия карантинных ограничений.

Решением комиссии министерствам, ведомствам, предприятиям с государственной долей и другим организациям запрещено проводить корпоративные праздничные мероприятия. Сэкономленные за этот счёт средства рекомендовано направить на поддержку сфер образования, здравоохранения, домам милосердия и в другие социальные сферы.

Указанный запрет не распространяется на праздничные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и других объектах общественного питания с участием не более 30 человек и со строгим соблюдением санитарно-гигиенических и карантинных требований.

Запрещено проведение в закрытых помещениях в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных школах и вузах праздничных мероприятий и вечеров с участием воспитанников, учащихся и студентов.

Жителям страны рекомендовано встретить 2021 год в кругу семьи, говорится в заявлении.

«Президентская ёлка» в этом году будет организована только для воспитанников домов милосердия и детских городков. При принятии этого решения учитывалось, что воспитанники проживают в одном учреждении.

В городах и центрах областей и районов будут установлены новогодние ёлки под открытым небом.

Министерствам, ведомствам и другим государственным организациям, а также хозяйственным объединениям поручено создать условия для того, чтобы их сотрудники могли провести праздничные мероприятия в кругу семьи.

Республиканская комиссия также поручила усилить работу по пропаганде ношения лицевых масок в общественных местах.